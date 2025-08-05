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Глава Башкирии поднялся на 14-е место в рейтинге влияния глав регионов

Радий Хабиров поднялся на четыре позиции в июльском рейтинге влияния руководителей российских регионов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Источник: Коммерсантъ

Это лучший результат для главы Башкирии с начала года. В январе господин Хабиров занимал 24-е место, в феврале — 17-е. В марте аналитики поместили его на 21-ю строчку, в апреле — на 19-ю, в мае и июне — на 18-ю.

Составители рейтинга оценивают способность региональных глав воздействовать на принятие решений администрацией президента РФ, кабмином, парламентом, а также партийной и деловой элитой. Пятерка лидеров в июле осталась неизменной. Рейтинг возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, за ним следуют глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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