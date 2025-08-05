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Назначен новый замминистра экономики Свердловской области

Новым заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области — директором департамента управления проектами назначен Денис Гарбузов.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге. Окончил Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, является магистром по направлению подготовки «Менеджмент».

С 2017 года работал на руководящих постах в структурах особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. В том числе был директором департамента экономики и анализа рынка и заместителем генерального директора по экономике и финансам.

Денис Гарбузов приступил к исполнению своих новых обязанностей с этого понедельника, 4 августа.

Напомним, в июне был назначен новый министр инвестиций и развития Свердловской области. Им стал замгубернатора Дмитрий Ионин.