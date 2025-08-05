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Die Welt: Германия разместила пять истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих на польской авиабазе

Представители Министерства обороны ФРГ во вторник подтвердили, что Германия разместила истребители Eurofighter Typhoon и 150 немецких военнослужащих на авиабазе к востоку от Варшавы для охраны восточного воздушного пространства НАТО, сообщает немецкая газета Die Welt.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам представителей Минобороны Германии, переброска началась 5 августа. Пять немецких истребителей Eurofighter Typhoon будут базироваться на 23-й тактической авиабазе «Минск-Мазовецкий», которая находится к востоку от Варшавы, примерно в 100 километрах от границы с Белоруссией, пишет издание.

Этот шаг в Германии объяснили эскалацией напряженности в отношениях с Россией.

По сведениям издания, истребители Eurofighter Typhoon будут помогать польским войскам в наблюдении за воздушным пространством. Польша, как напоминает Welt, играет ключевую роль в поставке западной военной помощи Киеву.

Кроме того, на авиабазе «Минск-Мазовецкий» для выполнения этой миссии будут размещены около 150 немецких военнослужащих. Полеты «воздушной полиции» продлятся несколько недель, уточнил представитель ВВС Германии.

Согласно Welt, ВВС Германии оказывают помощь польским вооруженным силам в мониторинге воздушного пространства НАТО с апреля 2025 года. Ранее истребители, выполнявшие эту миссию, базировались в Ростоке.

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