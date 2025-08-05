Гуцул назвала приговор суда политической расправой по указке сверху

По ее словам, приговор является «предупреждением всей оппозиции». «Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдавии», — подчеркнула глава Гагаузии. Она также обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. «В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах — фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры. Всё это делается для одной цели — удержать власть любой ценой», — утверждает она.