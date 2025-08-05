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Гуцул назвала приговор суда политической расправой по указке сверху

Глава Гагаузии Гуцул назвала приговор суда расправой по указке сверху.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Глава Гагаузии в составе Молдавии Евгения Гуцул назвала приговор в семь лет лишения свободы «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду.

Заявление Гуцул передано ее адвокатами и опубликовано в ее Telegram-канале.

Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии «Шор» с немедленным исполнением приговора.

«Суд сектора Буюканы приговорил меня — законно избранного Башкана Гагаузии — к семи годам заключения в колонии общего режима. Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», — говорится в Telegram-канале Гуцул, в заявлении, опубликованном после вынесения приговора.

По ее словам, приговор является «предупреждением всей оппозиции». «Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдавии», — подчеркнула глава Гагаузии. Она также обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. «В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах — фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры. Всё это делается для одной цели — удержать власть любой ценой», — утверждает она.

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