Гуцул пообещала добиться справедливости

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».
«Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости», — указала Гуцул в заявлении, переданном через ее адвокатов и опубликованном в ее Telegram-канале.