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Гуцул пообещала добиться справедливости

Гуцул пообещала обжаловать решение суда и добиться справедливости.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала обжаловать решение суда по своему приговору и добиться справедливости.

Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

«Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьемся справедливости», — указала Гуцул в заявлении, переданном через ее адвокатов и опубликованном в ее Telegram-канале.