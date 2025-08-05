Реакция на приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул: «Всё, чего смогли добиться “реформированная” юстиция в Молдове и политическая полиция Майи Санду — отомстить за глубокие личные обиды»

Лидеры и политики прокомментировали приговор Евгении Гуцул.
Игорь Додон, лидер ПСРМ:
Всё, чего смогла добиться «реформированная» юстиция Майи Санду — приговорить к 7 годам лишения свободы женщину, мать, лидера местной администрации, избранного народом, заявил экс-президент Игорь Додон.
«Всё, чего смогли добиться “реформированная” юстиция и политическая полиция Майи Санду — это отомстить за глубокие личные обиды и ненависть президента, которая завидует любому успеху или достижению, не принадлежащему ей.
Повторюсь: мы живём в автократическом государстве, которым управляют люди, лишённые эмпатии и заботы о гражданах и народе.
28 сентября мы спасём страну от них", — заявил лидер Партии социалистов.
Позиция Партии INIMA MOLDOVEI по приговору в отношении Евгении Гуцул:
Решение по делу башкана Гагаузской автономии Евгении Гуцу является политически мотивированным, а весь процесс был фарсом, который в очередной раз показал истинное отношение власти к правосудию, превратившемуся в дубинку против инакомыслящих в руках PAS.
Мы неоднократно заявляли и представляли конкретные доказательства того, что Республика Молдова больше не является правовым государством, а превращается в государство, где всё больше утверждается диктатура.
Мы требуем от власти прекратить преследование оппозиции, разрушение демократии и попрание принципов правового государства. Если PAS не пересмотрит своё отношение к тем, кто имеет другие мнения и политические взгляды, им придётся столкнуться с тяжёлыми и неизбежными последствиями.
Экс-премьер Молдовы Влад Филат, которому довелось просидеть в тюрьме не один год, о сегодняшнем приговоре Евгении Гуцул — Нелюди.
Потрясен несправедливостью и жестокостью приговора молдавских властей башкану Гагаузии, это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября.
Так вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал приговор Евгении Гуцул, которой дали 7 лет тюрьмы.
«Диктатура в Молдове, не сомневаюсь, и на этот раз получит индульгенцию от Запада, бесцеремонно вмешивающегося в (не)суверенные дела этой многострадальной страны. Ее судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел. Молдова и ее граждане заслуживают лучшей судьбы!», — написал Косачев в соцсетях.
Не осталась в стороне и Маргарита Симонян — Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите.
Пресс-секретарь Путина Песков о приговоре главе Гагаузии Гуцул:
— «Да, это образец политически мотивированного решения, образец попыток оказания неприкрытого и незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании»;
— «Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдове, люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают».
— Правила и нормы демократии всячески попираются в Молдове.
Мария Захарова: За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы — это беда, напавшая на Молдавию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приговор в 7 лет лишения свободы, вынесенный башкану Гагаузии Евгении Гуцул. Она назвала это решение не просто позором, а настоящей бедой для молдавского народа.
"Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал 7 лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг.
За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы.
Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и её народ", — заявила Захарова.
По мнению представителя МИД РФ, происходящее в Молдове — это политическая расправа над инакомыслящими, когда законность становится преступлением, а верность Конституции — основанием для репрессий.
Башкана Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы.
Светлана Попан, бывший секретарь запрещенной партии «Шор», была приговорена к 6 годам лишения свободы.
Источник: /t.me/mirgagauzia.
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