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Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко

Лукашенко заявил, что лучше не вступать в научную гонку с крупными государствами.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 5 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нецелесообразным вступать в научную гонку с крупными государствами, готовыми тратить огромные финансовые средства на исследования, но призывает не отставать по передовым направлениям.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Лукашенко заявил на совещании с рабочей группой по анализу деятельности белорусской Национальной академии наук.

«Не нужно, образно говоря, идти всем фронтом, а следует сосредоточить усилия на наиболее перспективных направлениях науки, основываясь на тех научных школах, которые давно есть в стране. Это позволит получать экономический эффект от разработок в ближайшей перспективе. Давайте заниматься тем, на что мы способны», — цитирует пресс-служба слова президента.

По его словам, у Белоруссии есть человеческий потенциал.

Мы на перспективу способны ко многому. Мозги у людей хорошие. Кроме компьютеров, как в народе говорят, ничего для того, чтобы получить большие деньги, сегодня и не надо. Несколько преувеличенно, но тем не менее: без нефти, газа и огромных полезных ископаемых, дорогостоящих, мы можем развивать другие направления и получать хорошие деньги. Мы обладаем самым важным ресурсом — человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым.

Александр Лукашенко

В числе проблем отечественной науки Лукашенко указал на отставание от других стран по некоторым передовым направлениям. «Надо ускоряться. Жизнь нас подталкивает к этому. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт. По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии, это сейчас на слуху». — заявил он.

Лукашенко считает это вопросами не только экономики, но и национальной безопасности. «А если выразиться еще жестче — вопрос будущего нашей страны, нашего народа и вообще нашего выживания», — добавил президент.

Как сообщила пресс-служба, рабочая группа по анализу деятельности Академии, которую возглавил председатель комитета госконтроля Василий Герасимов, выявила ряд недостатков. В частности, речь шла о том, что не все направления научной деятельности обеспечивают вклад в развитие производства и экспорта.

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