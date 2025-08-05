Не стоит вступать в гонку с крупными государствами, считает Лукашенко

Мы на перспективу способны ко многому. Мозги у людей хорошие. Кроме компьютеров, как в народе говорят, ничего для того, чтобы получить большие деньги, сегодня и не надо. Несколько преувеличенно, но тем не менее: без нефти, газа и огромных полезных ископаемых, дорогостоящих, мы можем развивать другие направления и получать хорошие деньги. Мы обладаем самым важным ресурсом — человеческим потенциалом. Люди у нас головастые, могут многое придумать и сделать. Именно поэтому у нас такое пристальное внимание прежде всего к ученым.