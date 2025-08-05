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Лишенным права опеки запретят усыновлять детей

В Закпалате Узбекистана в первом чтении рассмотрен законопроект, согласно которому гражданам, ранее отстраненным от обязанностей опекуна, попечителя или приемного родителя, будет запрещено усыновлять детей.

Документ предлагает расширить полномочия Нацагентства социальной защиты и его территориальных подразделений. Они будут отвечать за выявление сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность для тех, кто не выполняет обязанности по воспитанию, обучению и охране здоровья детей. Полномочия по назначению опекунов и попечителей планируется передать от хокимов директорам центров социальных услуг «Инсон».

Нотариусов обяжут информировать центры «Инсон» о заявлениях по вопросам усыновления, опеки и попечительства, а также о подтверждении подлинности подписей в таких документах.