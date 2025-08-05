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The Telegraph: больше половины немцев не собираются сражаться за свою страну

Опрос показал, что почти две трети немцев не хотят защищать свою страну в случае вторжения. Такие результаты опроса наносят очередной удар по планам правительства ФРГ по перевооружению, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В ходе опроса, проведенного немецкой телекомпанией RND, 59% респондентов заявили, что они «вероятно» или «определенно» не желают защищать страну от нападения. Только 16% немцев «определенно» готовы взяться за оружие для защиты Германии, в то время как 22% респондентов заявили, что «вероятно» сделали бы это, говорится в статье.

Результаты опроса, согласно Telegraph, стали головной болью для министра обороны Бориса Писториуса.

Он пытается превратить Германию в самую мощную европейскую военную державу после десятилетий недостаточных инвестиций в армию. В июле Писториус обнародовал планы по набору в бундесвер к 2031 году до 40 000 молодых немцев в год в рамках новой системы военной службы. В бундесвере заявляют, что к 2035 году общая численность немецкой армии должна вырасти как минимум до 260 000 человек с нынешних 182 000. Численность резервных сил бундесвера также должна увеличиться с 60 000 до 200 000 человек.

Telegraph обращает внимание на то, что немецкие военные десятилетиями испытывали проблемы с призывом на военную службу, отчасти из-за чувства вины немцев за военное прошлое и широко распространенного мнения о том, что их страна больше не нуждается в армии. Призыв в армию в Германии, который был крайне непопулярен, закончился в 2011 году, говорится в статье.

Однако начало боевых действий на Украине побудило Берлин к серьезному пересмотру вопросов безопасности, отмечает издание.

Канцлер Фридрих Мерц после победы на выборах в феврале заявил, что «Германия вернулась», и пообещал «противостоять» России.

Впрочем, Германия — не единственная страна, испытывающая трудности с набором новобранцев, пишет британская газета. В Италии аналогичное исследование показало, что только 16% граждан готовы защищать свою страну, несмотря на то, что расходы на оборону за последнее десятилетие выросли на 46%. В Великобритании, по данным государственной статистики, с 2010 года армия и военно-морской флот не выполнили почти все ежегодные плановые показатели по набору персонала. Причиной отставания стали низкая заработная плата, плохое жилищное обеспечение военнослужащих и общая тенденция к снижению интереса молодых людей к борьбе за свою страну, поясняет издание.

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