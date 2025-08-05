The Telegraph: больше половины немцев не собираются сражаться за свою страну

Впрочем, Германия — не единственная страна, испытывающая трудности с набором новобранцев, пишет британская газета. В Италии аналогичное исследование показало, что только 16% граждан готовы защищать свою страну, несмотря на то, что расходы на оборону за последнее десятилетие выросли на 46%. В Великобритании, по данным государственной статистики, с 2010 года армия и военно-морской флот не выполнили почти все ежегодные плановые показатели по набору персонала. Причиной отставания стали низкая заработная плата, плохое жилищное обеспечение военнослужащих и общая тенденция к снижению интереса молодых людей к борьбе за свою страну, поясняет издание.