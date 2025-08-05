МИД Беларуси: Минск и Джакарта готовят визиты на высшем уровне

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Вопросы расширения торгово-эконмического, парламентского сотрудничества между Беларусью и Индонезией обсуждены в ходе визита в эту страну министра иностранных дел Максима Рыженкова, сообщили в МИД.
Белорусский министр провел переговоры с главами ряда министерств Индонезии. В частности, на встрече с индонезийским коллегой Рыженков подчеркнул, что Джакарта рассматривается Минском как ключевой партнер в регионе, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
«В числе прочих вопросов стороны обсудили график взаимных визитов на вторую половину 2025 года, включая визиты на высшем уровне», — сообщили в МИД Беларуси.
Ранее в июле текущего года президент Индонезии Правобо Субианто приезжал в Беларусь, встречался с президентом Александром Лукашенко и пригласил его приехать в свою страну.
На встрече глав МИД Беларуси и Индонезии также была отмечена схожесть взглядов Минска и Джакарты на современные международные и региональные вызовы, а также взаимная поддержка сторон в международных организациях.
Кроме этого, во время визита Рыженкова в Индонезию обсуждены перспективы активизации работы по лини гуманитарного сотрудничества, аграрного сектора, культуры, образования.
Продовольственная безопасность.
Вопросы сотрудничества в аграрной сфере глава МИД обсудил Координирующим Министром по продовольственным вопросам Индонезии Зулкифли Хасаном.
Для Индонезии тема продовольственной безопасности является очень актуальной, поэтому шла речь о поставках белорусского продовольствия в эту страну. Рыженков подчеркнул, что Беларусь готова не просто поставлять такие продовольственные товары, как мясо, молоко, птица, но и предоставить индонезийским партнерам технологии и полное сопровождение в реализации проектов на территории Индонезии.
Рыженков также пригласил индонезийских коллег посетить Беларусь в любое удобное время, в ом числе посетить международную выставку «Белагро-2026».