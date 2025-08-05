МИД Беларуси: Минск и Джакарта готовят визиты на высшем уровне

Для Индонезии тема продовольственной безопасности является очень актуальной, поэтому шла речь о поставках белорусского продовольствия в эту страну. Рыженков подчеркнул, что Беларусь готова не просто поставлять такие продовольственные товары, как мясо, молоко, птица, но и предоставить индонезийским партнерам технологии и полное сопровождение в реализации проектов на территории Индонезии.