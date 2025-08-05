Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что защита готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека, однако жалоба будет подана только после исчерпания всех возможностей обжалования в национальных судах.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии «Шор» с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
«Мы тщательно собираем и систематизируем все материалы, касающиеся нарушения прав Евгении Александровны, включая обстоятельства ее задержания, условия содержания под стражей, и ход судебного разбирательства», — пояснила Байрам РИА Новости.
Адвокат подчеркнула, что согласно правилам ЕСПЧ жалоба может быть подана лишь после рассмотрения дела во всех инстанциях в Молдавии, включая апелляционную и кассационную. «Подчеркиваю, что. согласно правилам ЕСПЧ, жалоба может быть подана лишь после того, как исчерпаны все эффективные средства правовой защиты в национальной юрисдикции», — заявила она.
По словам защитницы, дело считается политически мотивированным, а Гуцул — жертвой давления со стороны властей республики. «Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами», — добавила Байрам. По ее словам, дело считается политически мотивированным, а Гуцул — жертвой давления со стороны центральных властей. «Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами», — добавила Байрам.
Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии «Шор», получив поддержку 52,36% избирателей.️