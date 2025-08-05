Защита Гуцул подаст иск в ЕСПЧ

По словам защитницы, дело считается политически мотивированным, а Гуцул — жертвой давления со стороны властей республики. «Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами», — добавила Байрам. По ее словам, дело считается политически мотивированным, а Гуцул — жертвой давления со стороны центральных властей. «Мы убеждены, что в деле допущен целый ряд нарушений, и готовы обжаловать их на международном уровне. Евгения Гуцул не признаёт вину, и борьба за её права будет продолжена всеми законными способами», — добавила Байрам.