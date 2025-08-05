Таубер назвала приговор Гуцул варварским беспределом

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер назвала приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул «варварским беспределом» против Гагаузии и всей Молдавии.
Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», сообщила РИА Новости адвокат главы региона Наталья Байрам. Активистку блока «Победа» Светлану Попан приговорили по этому же делу на шесть лет тюрьмы.
«Каждый, кто участвовал сегодня в этом варварском беспределе против двух девушек, Гагаузии и всей Молдовы, вы ответите. Перед Богом, в первую очередь. Каждую секунду живите в ожидании приговора и последствий. Мы сделаем все возможное, что бы вы навсегда запомнили этот день», — написала в своем Telegram-канале Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.