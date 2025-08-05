«Имущество Колбасина, как и активы других фигурантов (Шувалов, Потапов, Струков), арестовано на 3,9 млрд рублей солидарно. Генпрокуратура утверждает, что надзорные органы не предотвратили экологический ущерб от деятельности ЮГК», — сообщает корреспондент «ФедералПресс».
Глава челябинского следкома Колбасин обжаловал миллиардный арест
ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа, ФедералПресс. Адвокат руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексея Колбасина подал апелляционную жалобу на арест имущества клиента. Обеспечительная мера введена Пластским судом в рамках иска Генпрокуратуры к основателю «Южуралзолота» Константину Струкову.