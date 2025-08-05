Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы в Молдавии

«Семь лет колонии без должных доказательств — это просто репрессии как они есть. Причем репрессии не лично по отношению к Гуцул, а в целом по отношению к гагаузам, которых власти в Кишиневе пытаются подчинить своей воле и заставить отказаться от сопротивления. Возможно, политическая карьера Гуцул подошла к концу, но в Гагаузии и Молдавии могут найтись люди, готовые сопротивляться», — сказал депутат.