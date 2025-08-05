Минтуризма Башкирии возглавила Светлана Верещагина.

Министром предпринимательства и туризма Башкирии назначена Светлана Верещагина. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.
Другим указом Главы РБ Зухра Гордиенко освобождена от должности министра предпринимательства и туризма РБ по собственному желанию.
Справка:
Верещагина Светлана Михайловна родилась 10 февраля 1982 года в Кумертау. Окончила Уфимскую государственную академию экономики и сервиса, Башкирский государственный университет.
Трудовую деятельность начала в 2004 году в ОАО «Башкирский железнодорожный банк».
В 2005—2011 годах трудилась на различных должностях в коммерческих организациях.
В 2011—2013 годах — главный специалист отдела экономического развития, промышленности и инвестиций администрации Бирского района.
В 2013—2014 годах — ведущий специалист-эксперт отдела координации торговли, потребительской кооперации и бытового обслуживания населения Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
В 2014—2016 годах — заместитель начальника отдела координации торговли и бытовых услуг Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
В 2016—2017 годах — заместитель начальника отдела контрольных мероприятий Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.
В 2017—2020 годах — начальник отдела инвестиционного развития управления инвестиционной деятельности Министерства экономического развития Республики Башкортостан.
В 2020—2022 годах — заместитель директора по общим и организационным вопросам ГАУ Республики Башкортостан «Молочная кухня».
В 2022—2024 годах — заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
В 2024—2025 годах — заместитель министра экономического развития и инвестиционной деятельности Республики Башкортостан.