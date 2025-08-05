Bloomberg: Россия побеждает в гонке за влияние в мире

14 июля Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию ситуации вокруг Украины, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением, что сокращает указанный срок до 10 дней, отметив, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию России.