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Челябинская область получит 2,9 млрд рублей на инфраструктурные проекты

Челябинской области одобрена заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов в размере 2,9 миллиарда рублей. Такое решение принято на заседании штаба с регионами, который провёл заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

— В рамках заявки планируем реализовать инфраструктурные проекты в Челябинске и Копейске, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Реализация этих проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек.

В Челябинске в рамках заявленных инициатив планируется капитально отремонтировать девять участков сетей водоотведения общей протяжённостью 14,6 км (диаметром от 300 до мм 2 тысяч мм), а в Копейске намерены реконструировать сети водоснабжения общей протяжённостью 13,9 км (диаметром от 160 мм до 500 мм).

Губернатор подчеркнул, что активная работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе ведётся в рамках проекта «Большой ремонт 74». Одобренная заявка позволит значительно расширить действие программы.

Напомним, сферу жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области за пять лет модернизируют на 124 миллиарда рублей. За три года в регионе установят до 50 тысяч новых осветительных приборов. В этом году закупят для региона более 120 единиц коммунальной техники. Серьёзные финансовые вливания ждут и дороги. Подробнее об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в начале лета.