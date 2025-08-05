Челябинская область получит 2,9 млрд рублей на инфраструктурные проекты

— В рамках заявки планируем реализовать инфраструктурные проекты в Челябинске и Копейске, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Реализация этих проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек.
В Челябинске в рамках заявленных инициатив планируется капитально отремонтировать девять участков сетей водоотведения общей протяжённостью 14,6 км (диаметром от 300 до мм 2 тысяч мм), а в Копейске намерены реконструировать сети водоснабжения общей протяжённостью 13,9 км (диаметром от 160 мм до 500 мм).
Губернатор подчеркнул, что активная работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе ведётся в рамках проекта «Большой ремонт 74». Одобренная заявка позволит значительно расширить действие программы.
Напомним, сферу жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области за пять лет модернизируют на 124 миллиарда рублей. За три года в регионе установят до 50 тысяч новых осветительных приборов. В этом году закупят для региона более 120 единиц коммунальной техники. Серьёзные финансовые вливания ждут и дороги. Подробнее об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в начале лета.