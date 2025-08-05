Французский генерал назвал слова Трампа о перемещении подлодок жестом на публику

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Перемещение американских атомных подводных лодок, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп, не меняет реального соотношения сил. Такое мнение в интервью газете La Dеpеche du Midi выразил главный редактор журнала Revue Dеfense nationale, эксперт по вопросам обороны генерал Жером Пеллистранди.
«Это скорее жест на публику», — сказал генерал в ответ на вопрос, меняет ли что-то объявление об отправке подлодок «в надлежащие районы».
По его словам, «американские атомные подводные лодки и так постоянно находятся в море». «Это основа ядерного сдерживания: эти невидимые подлодки, оснащенные баллистическими ракетами, созданы для того, чтобы оставаться незаметными и быть готовыми нанести удар в любой момент. Так что Трамп их не “отправил” — они уже находились “на задании”», — указал эксперт.
Как заметил генерал, «новым здесь является другое: впервые с 2022 года Вашингтон столь открыто говорит об этих возможностях». «Это демонстрирует стремление ужесточить риторику по отношению к Москве, но при этом не меняет реального соотношения сил», — заявил Пеллистранди.
Ранее президент США в социальной сети Truth Social сообщил, что он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. С точки зрения Трампа, Медведев выступил с провокационными заявлениями на ядерную тематику. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве безотносительно заявлений политиков.