Французский генерал назвал слова Трампа о перемещении подлодок жестом на публику

По его словам, «американские атомные подводные лодки и так постоянно находятся в море». «Это основа ядерного сдерживания: эти невидимые подлодки, оснащенные баллистическими ракетами, созданы для того, чтобы оставаться незаметными и быть готовыми нанести удар в любой момент. Так что Трамп их не “отправил” — они уже находились “на задании”», — указал эксперт.