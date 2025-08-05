В Ростове-на-Дону назначен руководитель департамента архитектуры и строительства

Александр Шелаков имеет юридическое образование. В администрации Ростова он трудится с 2014 года, начинал карьеру в отделе судебно-правовой работы правового управления. С 2015 года работал в департаменте координации строительства и перспективного развития, где прошел путь от главного специалиста до заместителя директора по строительству.