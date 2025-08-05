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Александра Дрозденко зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора Ленобласти

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко стал пятым кандидатом в губернаторы 47-го региона. Решение о регистрации господина Дрозденко, выдвинутого «Единой Россией», Леноблизбирком принял на заседании 5 августа.

Источник: Коммерсантъ

Председатель избирательной комиссии Михаил Лебединский сразу же вручил чиновнику удостоверение зарегистрированного кандидата.

Выборы губернатора Ленобласти пройдут с 12 по 14 сентября. Помимо Александра Дрозденко участие в них примут председатель Совета регионального отделения партии СРЗП Игорь Новиков, депутат Законодательного собрания Ленобласти от ЛДПР Андрей Лебедев, председатель регионального отделения партии «Зеленые» Сергей Лисовский и председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Для последнего предстоящая избирательная кампания станет уже третьей за полтора года: весной 2024 года политик принимал участие в выборах президента РФ, но из-за ошибок в собранных подписях не был зарегистрирован, а осенью — губернатора Санкт-Петербурга.

Впрочем, политологи уверены, что результаты выборов в Ленобласти будут предсказуемыми: победу одержит действующий глава региона. Выдвижение Александра Дрозденко в марте поддержал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что в понедельник 4 августа Леноблизбирком не зарегистрировал для участия в выборах депутата МО «Колтушское сельское поселение» Ларису Мухину от партии КПРФ. Она не смогла собрать необходимое по закону число подписей муниципальных депутатов.

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