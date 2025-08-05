Швеция выделяет $275 млн на закупку оружия из США для ВСУ

«Норвегия, Швеция и Дания приняли решение о выделении средств для инициативы НАТО по поставкам вооружений на Украину, — сказал он. — Эта инициатива координируется НАТО, и шведская помощь будет предоставлена немедленно для укрепления способности Украины к самообороне. Средства пойдут на поставки оружия на Украину уже в следующем месяце. Это критически важно для обороноспособности Украины и имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества».