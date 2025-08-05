Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швеция выделяет $275 млн на закупку оружия из США для ВСУ

С февраля королевство выделило Украине $9,58 млрд.

Источник: NATO

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции выделяет $275 млн на закупку американского оружия для Украины. Об этом на пресс-конференции заявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

«Норвегия, Швеция и Дания приняли решение о выделении средств для инициативы НАТО по поставкам вооружений на Украину, — сказал он. — Эта инициатива координируется НАТО, и шведская помощь будет предоставлена немедленно для укрепления способности Украины к самообороне. Средства пойдут на поставки оружия на Украину уже в следующем месяце. Это критически важно для обороноспособности Украины и имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества».

С февраля 2025 года Швеция выделила Украине 92,8 млрд крон ($9,58 млрд).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше