Швеция выделяет $275 млн на закупку оружия из США для ВСУ

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции выделяет $275 млн на закупку американского оружия для Украины. Об этом на пресс-конференции заявил шведский министр обороны Пол Йонсон.
«Норвегия, Швеция и Дания приняли решение о выделении средств для инициативы НАТО по поставкам вооружений на Украину, — сказал он. — Эта инициатива координируется НАТО, и шведская помощь будет предоставлена немедленно для укрепления способности Украины к самообороне. Средства пойдут на поставки оружия на Украину уже в следующем месяце. Это критически важно для обороноспособности Украины и имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества».
С февраля 2025 года Швеция выделила Украине 92,8 млрд крон ($9,58 млрд).