АА: Трамп дал зеленый свет Израилю на «решительные военные действия» в Газе

Израильский канал Channel 12 подчеркивает, что это решение сигнализирует о серьезных изменениях в стратегии Израиля в секторе Газа. А Yedioth Ahronoth утверждает, что кабинет министров мог принять такое решение только после того, как Трамп дал Нетаньяху «зеленый свет» для продолжения масштабного наступления. По данным израильской газеты Haaretz, 29 июля Нетаньяху представил израильскому кабинету министров уже одобренный США план оккупации некоторых районов Газы.