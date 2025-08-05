АА: Трамп дал зеленый свет Израилю на «решительные военные действия» в Газе

Нетаньяху в понедельник принял решение полностью оккупировать Газу и расширить военное наступление Израиля в анклаве, пишет Anadolu. «Жребий брошен — мы намерены полностью оккупировать Газу. Если начальник штаба израильской армии не согласен, он должен уйти в отставку», — цитирует израильская газета Yedioth Ahronoth слова высокопоставленного чиновника, близкого к Нетаньяху.
Во вторник его слова подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац:
После того как политический эшелон примет необходимые решения, военный эшелон, как это делалось до сих пор на всех театрах военных действий, будет профессионально проводить политику, которая будет определена.
Израильский канал Channel 12 подчеркивает, что это решение сигнализирует о серьезных изменениях в стратегии Израиля в секторе Газа. А Yedioth Ahronoth утверждает, что кабинет министров мог принять такое решение только после того, как Трамп дал Нетаньяху «зеленый свет» для продолжения масштабного наступления. По данным израильской газеты Haaretz, 29 июля Нетаньяху представил израильскому кабинету министров уже одобренный США план оккупации некоторых районов Газы.
В ноябре прошлого года Международный уголовный суд, как напоминает Anadolu, выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. МУС также рассматривает дело о геноциде Израиля в связи с его войной против анклава.