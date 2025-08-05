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Минниханов встретится с королем Малайзии в Казани — пресс-служба Раиса РТ

Король Малайзии Султан Ибрагим во время своего первого рабочего визита в Россию по приглашению Президента страны Владимира Путина посетит Казань.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Да, ожидаем прибытие Короля в Казани. Да, будет встреча с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым]», — сообщила Галимова.

РИА Новости также сообщило, что монарх посетит Казанский вертолетный завод.

Сегодня, 5 августа, Султан Ибрагим прилетел в Москву с государственным визитом. Малайзийские государственные СМИ сообщали, что визит пройдет с 5 по 10 августа. Монарх станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

Ранее почетные гости из Малайзии уже посещали Казань. Премьер-министр Анвар Ибрагим принял участие в пленарном заседании XVI международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». Он зачитал стихи поэта Габдуллы Тукая на татарском языке.