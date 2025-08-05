Минниханов встретится с королем Малайзии в Казани — пресс-служба Раиса РТ

Сегодня, 5 августа, Султан Ибрагим прилетел в Москву с государственным визитом. Малайзийские государственные СМИ сообщали, что визит пройдет с 5 по 10 августа. Монарх станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.