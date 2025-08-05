Лукашенко расширил эксперимент с сельской торговлей на новые районы

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, действие которого направлено на то, чтобы создать дополнительные условия для развития сельской торговли еще в восьми районах, сообщили в пресс-службе главы государства.
Теперь эксперимент в сфере сельской торговли расширен на территорию следующих районов:
- Браславского.
- Вилейского.
- Городокского.
- Дубровенского.
- Костюковичского.
- Толочинского.
- Хотимского.
- Шарковщинского.
«Указ дает возможность расширять торговые площади субъектам торговли, доля в объеме розничного товарооборота которых в границах указанных районов превышает 20%», — напомнили в пресс-службе.
Ранее в 2018 году подобное ограничение было снято в Оршанском районе, что позитивно повлияло на качество оказываемых населению услуг в торговле.
В нынешнем указе отдельно прописано, что возможность увеличить торговую площадь можно только после того, как с райисполкомом будет заключен договор об организации торгового обслуживания населения.
Помимо этого, нужно будет пройти в райисполкоме обязательное согласование маршрутов движения автомагазинов, торгующих на селе.
«Также указом возлагается персональная ответственность на руководителей органов власти за неудовлетворительное торговое обслуживание населения, на руководителей юридических лиц — за ненадлежащую организацию розничной торговли», — говорится в сообщении.
В пресс-службе президента считают, что данный указ поспособствует повышению социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также улучшению качества услуг.