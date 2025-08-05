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Лукашенко расширил эксперимент с сельской торговлей на новые районы

Местные чиновники будут нести ответственность в случае, если население не будет получать услуг в сфере торговли надлежащего качества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, действие которого направлено на то, чтобы создать дополнительные условия для развития сельской торговли еще в восьми районах, сообщили в пресс-службе главы государства.

Теперь эксперимент в сфере сельской торговли расширен на территорию следующих районов:

  • Браславского.
  • Вилейского.
  • Городокского.
  • Дубровенского.
  • Костюковичского.
  • Толочинского.
  • Хотимского.
  • Шарковщинского.

«Указ дает возможность расширять торговые площади субъектам торговли, доля в объеме розничного товарооборота которых в границах указанных районов превышает 20%», — напомнили в пресс-службе.

Ранее в 2018 году подобное ограничение было снято в Оршанском районе, что позитивно повлияло на качество оказываемых населению услуг в торговле.

В нынешнем указе отдельно прописано, что возможность увеличить торговую площадь можно только после того, как с райисполкомом будет заключен договор об организации торгового обслуживания населения.

Помимо этого, нужно будет пройти в райисполкоме обязательное согласование маршрутов движения автомагазинов, торгующих на селе.

«Также указом возлагается персональная ответственность на руководителей органов власти за неудовлетворительное торговое обслуживание населения, на руководителей юридических лиц — за ненадлежащую организацию розничной торговли», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента считают, что данный указ поспособствует повышению социальной ответственности субъектов торговли в сельской местности, а также улучшению качества услуг.

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