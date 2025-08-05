Трамп пригрозил падением цен на нефть на $10 из-за России

«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него [президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — сказал Трамп.
Американский лидер объявил, что намерен в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии, поскольку страна покупает российскую нефть. Также Трамп пообещал 35-процентные пошлины для Евросоюза, если блок не выполнит свои обязательства по инвестициям в экономику США.
В последние недели Трамп неоднократно угрожал Индии санкциями из-за российской нефти. В конце июля американский президент объявил, что в отношении Индии будет введена пошлина в 25%, а также ее ждет «штраф» за покупку нефти и военной техники у России.