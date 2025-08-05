Экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов награжден орденом Александра Невского

Николай Цуканов был губернатором Калининградской области с 2010 по 2016 год. В 2016 году президент Владимир Путин назначил его свои представителем в Северо-Западном федеральном округе, в декабре 2017-го Цуканов стал помощником главы государства по вопросам местного самоуправления. Летом 2018-го он переехал в Екатеринбург, став полпредом президента в УрФО. В этой должности он пробыл до 2020 года, после чего перешёл на работу в «Ростелеком».