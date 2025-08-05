Экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов награжден орденом Александра Невского

Соответствующий указ подписал 31 июля президент РФ Владимир Путин.
Согласно статуту награды, орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, укрепления обороноспособности страны, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, а также за иные заслуги.
22 марта 2025 года Николай Цуканов отметил 60-летний юбилей. Николай Цуканов — действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Николай Цуканов был губернатором Калининградской области с 2010 по 2016 год. В 2016 году президент Владимир Путин назначил его свои представителем в Северо-Западном федеральном округе, в декабре 2017-го Цуканов стал помощником главы государства по вопросам местного самоуправления. Летом 2018-го он переехал в Екатеринбург, став полпредом президента в УрФО. В этой должности он пробыл до 2020 года, после чего перешёл на работу в «Ростелеком».
Орденом Александра Невского в России награждены всего около 700 человек. Примечательно, что награда нашла Николая Цуканова, в то время, когда он не занимает никакую государственную должность.