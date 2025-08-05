Шавкат Мирзиёев: Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех

С учетом роста востребованности гибких инвестиционных инструментов для финансирования крупных инфраструктурных проектов, лидер страны выступил за создание под эгидой ООН Фонда содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. Потребность стран Центральной Азии в инвестициях в транспортную инфраструктуру оценивают почти в $40 млрд в год.