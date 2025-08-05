Шавкат Мирзиёев: Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что обсуждаемые здесь вопросы имеют жизненно важное значение, поскольку географическая удаленность от морских портов и необходимость пересечения территорий нескольких стран создает ряд объективных вызовов:
- высокие тарифы, ограниченная пропускная способность транспортных коридоров и инфраструктуры, а также зависимость от таможенно-транзитной политики других стран;
- по данным Всемирного банка, из-за больших транспортных издержек и нестабильности транзита регион Центральной Азии ежегодно теряет до 2% ВВП;
- затраты на логистику составляют до 60% от стоимости товаров, что в несколько раз превышает среднемировой уровень.
Поэтому развитие новых надежных транзитных коридоров и логистической инфраструктуры становится важным условием устойчивого прогресса в ЦА.
«Повестка, которая объединяет нас сегодня, затрагивает фундаментальный вопрос — вопрос справедливости. Это предоставление государствам, не имеющим выхода к морю, возможности участвовать в мировой экономике на равных условиях», — сказал лидер Узбекистана.
Он выдвинул ряд важных инициатив для преодоления общих вызовов и проблем стран, не имеющих выхода к морю.
1. Скоординировать действия для опережающего развития международных транспортных коридоров и инфраструктуры.
«Мы выступаем за ускорение подготовки и реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан — Афганистан — Пакистан. Сопряжение этого перспективного коридора со строящейся железнодорожной магистралью Китай — Кыргызстан — Узбекистан откроет большие возможности для формирования нового торгово-экономического пространства и устойчивой транспортной инфраструктуры в нашем обширном регионе», — подчеркнул Мирзиёев.
Он также призвал задействовать потенциал Срединного коридора путем проведения согласованной транзитной политики, унификации правил и внедрения оптимальных тарифов для контейнерных перевозок.
2. Разработать под эгидой ООН глобальное соглашение о транзитных гарантиях для стран, не имеющих выхода к морю.
«Такой механизм обеспечит условия справедливого доступа к портам и коммуникациям, снизит риски грузоперевозок, послужит уменьшению неравенства в глобальной логистике», — пояснил президент.
С учетом роста востребованности гибких инвестиционных инструментов для финансирования крупных инфраструктурных проектов, лидер страны выступил за создание под эгидой ООН Фонда содействия логистической интеграции стран, не имеющих выхода к морю. Потребность стран Центральной Азии в инвестициях в транспортную инфраструктуру оценивают почти в $40 млрд в год.
3. Разработать глобальный Индекс уязвимости стран, не имеющих выхода к морю.
«Он станет действенным инструментом для объективного определения ограничения возможностей наших стран в сфере транзита, расширения международных финансово-технических программ и эффективного распределения ресурсов с учетом реальных условий. Самое главное — этот индекс должен учитываться при справедливой оценке конкурентоспособности и делового климата наших стран», — отметил глава РУз.
4. Реализовать предложение о создании в Узбекистане инновационного хаба для развития агросектора.
«Хаб послужит внедрению адаптивных агротехнологий, продвижению инновационных проектов водосбережения и обеспечению продовольственной безопасности, обмену знаниями и опытом», — сказал Мирзиёев.
Лидер Узбекистана отметил важность активного подключения ведущих экспертов и «мозговых центров» к выработке предложений по преодолению общих вызовов, в том числе с проведением международных форумов и круглых столов.
«В повестку дня таких мероприятий могли бы войти вопросы обеспечения глубокой интеграции в глобальные производственные цепочки, ускоренного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, расширения трансграничного инвестирования и поддержки стартапов», — уточнил президент.
Он также заявил о намерении Узбекистана присоединиться к деятельности Международного аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю.
«Доступ к глобальным рынкам должен быть равным для всех. Это не только экономическая необходимость. Это прежде всего важное условие устойчивого развития, доверия и сотрудничества в международных отношениях», — резюмировал Шавкат Мирзиёев.
В завершение он подтвердил готовность Узбекистана к конструктивному и долгосрочному партнерству по формированию более справедливой архитектуры глобального развития.
По итогам конференции приняли Авазинскую политическую декларацию.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова