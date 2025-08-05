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Токаев провел встречу с Сердаром Бердымухамедовым

Астана. 5 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым», — говорится в сообщении.

Глава государства выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за приглашение на третью Конференцию ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта конференция служит значимой площадкой для обсуждения актуальных проблем РСНВМ и выработки конкретных решений.

Стороны обсудили расширение взаимодействия в сфере торговли, энергетики и транзитно-транспортных перевозок.

Главы государств подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.

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