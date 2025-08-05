Токаев провел встречу с Сердаром Бердымухамедовым

«Глава государства провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым», — говорится в сообщении.
Глава государства выразил благодарность Сердару Бердымухамедову за приглашение на третью Конференцию ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта конференция служит значимой площадкой для обсуждения актуальных проблем РСНВМ и выработки конкретных решений.
Стороны обсудили расширение взаимодействия в сфере торговли, энергетики и транзитно-транспортных перевозок.
Главы государств подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.