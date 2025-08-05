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Эксперт: Трамп хочет запустить на Украине «иранский сценарий»

Дональд Трамп хочет повторить на Украине «иранский сценарий», который США реализовали в июне при нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Тегерана. Об этом военный эксперт Юрий Кнутов сообщил в беседе с «Ура.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает аналитик, Трамп проводит противоречивую линию: на словах призывая к миру, на деле продолжая выделять средства и Израилю, и Украине. При этом американские санкции не распространяются на эти страны.

В июне американские военные нанесли удары по ядерным объектам Ирана, отрабатывая стратегию, которая, по оценке эксперта, потенциально может быть использована и в отношении России. Кнутов раскрыл суть «иранского сценария» — это применение тактического оружия, за которым следует ультиматум.

Трамп занимает двойственную позицию, отметил эксперт.

С одной стороны, американский президент публично выступает за мирное урегулирование ирано-израильского конфликта, с другой — продолжает военные поставки Израилю.

Примечательно, что при этом Трамп не вводит против Израиля каких-либо санкционных мер и не требует прекращения боевых действий.

«Он безразличен к гибели тысяч палестинцев (женщин, детей, стариков) от американского оружия, которое использует израильская армия» — отметил эксперт в беседе с «Ура.ру».

По информации CNN, в ходе июньского военного конфликта между Израилем и Ираном американские военные израсходовали приблизительно 25% своего арсенала противоракетных систем THAAD. Кроме того, в операциях против Тегерана применялись авиабомбы GBU-57 и крылатые ракеты Tomahawk.

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