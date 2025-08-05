«Позор и расправа»: как в России и Молдавии оценили приговор Гуцул

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул назвала приговор «политической расправой, запланированной и исполненной по указке сверху». Глава автономного территориального образования заявила, что в республике теперь в тюрьму могут посадить каждого, кто позволит себе критические замечания в адрес представителей власти. «Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы. Это попытка запугать жителей Гагаузии», — приводят слова Гуцул «Ведомости» со ссылкой на ее адвоката.