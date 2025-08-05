«Позор и расправа»: как в России и Молдавии оценили приговор Гуцул

Реакция в Молдавии
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул назвала приговор «политической расправой, запланированной и исполненной по указке сверху». Глава автономного территориального образования заявила, что в республике теперь в тюрьму могут посадить каждого, кто позволит себе критические замечания в адрес представителей власти. «Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы. Это попытка запугать жителей Гагаузии», — приводят слова Гуцул «Ведомости» со ссылкой на ее адвоката.
Экс-президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале написал, что приговор Гуцул — это месть «реформированной юстиции» и полиции страны за обиды Майи Санду. По словам политика, приговор к семи годам тюремного заключения женщины, матери и лидера местной администрации — «все, чего смогла добиться власть».
Партия социалистов Молдавии назвала приговор актом политической мести и прямой расправой. «Это не просто суд над человеком — это суд над автономией, над правом регионов избирать свое руководство», — говорится в Telegram партийного объединения.
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости заявил, что решение суда в Кишиневе — «демонстративная расправа с оппозицией», которая призывает к сотрудничеству с Российской Федерацией и выступает против присоединения к Евросоюзу.
Председатель партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, узнав про приговор, заявила, что республику теперь нельзя считать государством, где соблюдаются принципы и нормы права, а в стране «утверждается диктатура». Она призвала власти республики остановить притеснение оппозиции.
Депутат парламента Молдавии от Гагаузии Александр Суходольский оценил приговор как «полнейший беспредел». «Молдова окончательно скатилась в диктатуру», — написал он в соцсети. Политик уточнил, что все жители страны осознают, что справедливой юстиции в республике больше нет.
Реакция в России
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул «политически мотивированным решением». Пресс-секретарь президента добавил, что происходящее в Молдавии с Евгенией Гуцул — это образец политического давления, доказывающего, что оппозиция в Молдавии подвергается давлению.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что теперь глава Молдавии Майя Санду отправляет за решетку законно избранных политиков, которые на основе закона исполняли свой долг. «Это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала Захарова в Telegram.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предположил, что диктатура в Молдавии получит одобрение своих действий в отношении Гуцул от западных кураторов. Он подчеркнул, что судьбой республики на самом деле управляет Запад.
Вице-спикер Государственной думы РФ Юрий Чернышов в интервью «Sputnik Молдова» заявил, что преследование неугодных и политических конкурентов, как в Молдавии, является признаком диктатуры. Он подчеркнул, что в республике власти мешают честным и независимым политикам реализоваться.
Заместитель председателя Государственной думы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сказал в беседе с журналистами ТАСС, что ситуация в Молдавии развивается по «украинскому сценарию». Политик напомнил, что на Украине также установление внешней диктатуры стартовало с устранения сильных конкурентов. «Позор молдавскому режиму, позор его западным кукловодам», — сказал он.
Напомним, приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул суд в Кишиневе огласил 5 августа. Она признана виновной в незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний и нарушении порядка управления финансовыми средствами политических партий.