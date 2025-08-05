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Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям.

Источник: Reuters

«Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая “горячая” страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу», — заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты «вновь на подъеме», и признался, что «рад этому способствовать».

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