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FP: в США призывают к «избирательному сотрудничеству» с Россией в Арктике

Более жесткая позиция администрации Дональда Трампа по отношению к России сопряжена со значительными рисками. Пределы этой политики становятся очевидными, если взглянуть на одно из самых важных и игнорируемых стратегических мест в мире — Арктику, пишет американский журнал Foreign Policy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Россия, согласно статье, укрепляет свои позиции в Арктике и остается доминирующим игроком, имея доступ примерно к 53% территории Арктического региона.

Поэтому политика администрации Трампа по изоляции России в этом регионе заведомо провальна, пишет FP.

По мнению авторов статьи Кристофера Макнайта Николса и Эды Айядин, она не только ускорит сближение Китая и России в Арктике, но и подорвет баланс сил на ключевых арктических маршрутах и создаст угрозу для северных союзников США — Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии и Швеции.

Авторы публикации призывают к стратегии «избирательного сотрудничества» с Россией, а не максималистской конфронтации.

Они полагают, что такая стратегия более эффективна для защиты долгосрочного влияния США в Арктике и борьбы с растущей напористостью Китая, чем путь, по которому сейчас идет Белый дом.

Партнерство в Арктике между США и Россией соответствовало бы давней схеме стратегической неопределенности в регионе, говорится в статье. Как напоминает FP, это была продуманная стратегия для уменьшения трений в регионе, где географическая близость делала эскалацию исключительно опасной.

Однако при Трампе Вашингтон перестал рассматривать арктическую многосторонность как дипломатический актив, и американские политики все чаще относятся к Арктике как к арене для конкуренции. Вторая администрация Трампа, по мнению авторов, размывает грань между символической провокацией и стратегическими намерениями. Например, возобновившиеся разговоры о покупке Гренландии и размышления об аннексии стали не просто отступлением от дипломатических условностей — они изменили то, как США позиционируют себя в Арктике и мире: больше не как стабилизатор, а как разрушитель, подчеркивают авторы статьи.

На их взгляд, растущее нежелание Вашингтона сотрудничать с Москвой крайне опасно для будущего Арктического региона, где неизбежна созависимость.

США и Россия имеют общую морскую границу в Беринговом море. Они используют совместные протоколы для управления рыболовством, предотвращения сбоев при проведении поисково-спасательных работ и поддержания осведомленности о ситуации в арктических водах. Воздушное пространство, экосистемы и морские пути тесно связаны, говорится в статье.

По мнению авторов, благополучие в Арктике зависит от взаимной осведомленности, ограниченного сотрудничества и предотвращения кризисов совместными усилиями. Они настаивают на том, что с Россией необходимо сохранять функциональное сотрудничество, которое исторически помогало стабилизировать российско-американские отношения в Арктике даже в периоды геополитической напряженности.

При этом авторы подчеркивают, что избирательное сотрудничество с Россией — это не уступка, а генеральная стратегия, которая защищает рычаги влияния США, управляет региональными рисками и помогает сдерживать растущий Китай.

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