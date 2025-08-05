FP: в США призывают к «избирательному сотрудничеству» с Россией в Арктике

Однако при Трампе Вашингтон перестал рассматривать арктическую многосторонность как дипломатический актив, и американские политики все чаще относятся к Арктике как к арене для конкуренции. Вторая администрация Трампа, по мнению авторов, размывает грань между символической провокацией и стратегическими намерениями. Например, возобновившиеся разговоры о покупке Гренландии и размышления об аннексии стали не просто отступлением от дипломатических условностей — они изменили то, как США позиционируют себя в Арктике и мире: больше не как стабилизатор, а как разрушитель, подчеркивают авторы статьи.