FP: в США призывают к «избирательному сотрудничеству» с Россией в Арктике

Россия, согласно статье, укрепляет свои позиции в Арктике и остается доминирующим игроком, имея доступ примерно к 53% территории Арктического региона.
По мнению авторов статьи Кристофера Макнайта Николса и Эды Айядин, она не только ускорит сближение Китая и России в Арктике, но и подорвет баланс сил на ключевых арктических маршрутах и создаст угрозу для северных союзников США — Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии и Швеции.
Они полагают, что такая стратегия более эффективна для защиты долгосрочного влияния США в Арктике и борьбы с растущей напористостью Китая, чем путь, по которому сейчас идет Белый дом.
Партнерство в Арктике между США и Россией соответствовало бы давней схеме стратегической неопределенности в регионе, говорится в статье. Как напоминает FP, это была продуманная стратегия для уменьшения трений в регионе, где географическая близость делала эскалацию исключительно опасной.
Однако при Трампе Вашингтон перестал рассматривать арктическую многосторонность как дипломатический актив, и американские политики все чаще относятся к Арктике как к арене для конкуренции. Вторая администрация Трампа, по мнению авторов, размывает грань между символической провокацией и стратегическими намерениями. Например, возобновившиеся разговоры о покупке Гренландии и размышления об аннексии стали не просто отступлением от дипломатических условностей — они изменили то, как США позиционируют себя в Арктике и мире: больше не как стабилизатор, а как разрушитель, подчеркивают авторы статьи.
США и Россия имеют общую морскую границу в Беринговом море. Они используют совместные протоколы для управления рыболовством, предотвращения сбоев при проведении поисково-спасательных работ и поддержания осведомленности о ситуации в арктических водах. Воздушное пространство, экосистемы и морские пути тесно связаны, говорится в статье.
По мнению авторов, благополучие в Арктике зависит от взаимной осведомленности, ограниченного сотрудничества и предотвращения кризисов совместными усилиями. Они настаивают на том, что с Россией необходимо сохранять функциональное сотрудничество, которое исторически помогало стабилизировать российско-американские отношения в Арктике даже в периоды геополитической напряженности.
При этом авторы подчеркивают, что избирательное сотрудничество с Россией — это не уступка, а генеральная стратегия, которая защищает рычаги влияния США, управляет региональными рисками и помогает сдерживать растущий Китай.