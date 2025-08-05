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СМИ: в августе НАТО отправит Киеву две крупные партии оружия

Североатлантический альянс начал координировать масштабные регулярные поставки военной техники Украине. Об этом сообщает Associated Press (AP). В публикации отмечается, что решение принято после заявления Нидерландов о выделении Киеву пакета военной помощи на 500 млн евро, куда вошли системы ПВО, боеприпасы и другое оборудование. Причем большая часть техники из этого транша была приобретена в США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По информации Associated Press, в августе запланированы две крупные партии военных поставок для Украины от стран НАТО. Номенклатура поставляемой техники будет определяться потребностями украинской армии на передовой, пишут «Ведомости».

«Комплекты будут быстро подготовлены и выдаваться на регулярной основе», — цитируют публикацию AP «Ведомости».

Ранее, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о решении передать Украине американские вооружения на 500 млн евро. В пакет помощи войдут зенитные ракетные комплексы Patriot и необходимые комплектующие к ним. Как сообщил Reuters постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, поставки начнутся в течение ближайших недель.

14 июля Дональд Трамп объявил о подготовке масштабного пакета военной помощи Украине, финансирование которого возьмут на себя европейские союзники. Как заявил глава Белого дома, речь идет о «чрезвычайно крупной» поставке стоимостью в миллиарды долларов. Среди первых партий, по словам Трампа, запланирована передача Украине 17 систем ПВО Patriot.

Согласно данным Кильского института, совокупный объем военной поддержки Киеву от европейских государств с февраля 2022 года по июнь текущего года составил 72 млрд евро (83 миллиарда долларов). Для сравнения — США за аналогичный период предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов.

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