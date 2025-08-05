СМИ: в августе НАТО отправит Киеву две крупные партии оружия

Североатлантический альянс начал координировать масштабные регулярные поставки военной техники Украине. Об этом сообщает Associated Press (AP). В публикации отмечается, что решение принято после заявления Нидерландов о выделении Киеву пакета военной помощи на 500 млн евро, куда вошли системы ПВО, боеприпасы и другое оборудование. Причем большая часть техники из этого транша была приобретена в США.