СМИ: в августе НАТО отправит Киеву две крупные партии оружия

«Комплекты будут быстро подготовлены и выдаваться на регулярной основе», — цитируют публикацию AP «Ведомости».
Ранее, 4 августа, министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о решении передать Украине американские вооружения на 500 млн евро. В пакет помощи войдут зенитные ракетные комплексы Patriot и необходимые комплектующие к ним. Как сообщил Reuters постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, поставки начнутся в течение ближайших недель.
14 июля Дональд Трамп объявил о подготовке масштабного пакета военной помощи Украине, финансирование которого возьмут на себя европейские союзники. Как заявил глава Белого дома, речь идет о «чрезвычайно крупной» поставке стоимостью в миллиарды долларов. Среди первых партий, по словам Трампа, запланирована передача Украине 17 систем ПВО Patriot.
Согласно данным Кильского института, совокупный объем военной поддержки Киеву от европейских государств с февраля 2022 года по июнь текущего года составил 72 млрд евро (83 миллиарда долларов). Для сравнения — США за аналогичный период предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов.