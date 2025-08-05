Трамп рассказал о планах по участию в будущих выборах президента США

В апреле Трамп в интервью журналу Time ответил на вопрос о возможности своего избрания на третий срок, отказавшись обсуждать эту тему подробно. По его словам, в США есть «некоторые лазейки» для его переизбрания, но он в них не верит. Глава Белого дома не уточнил, какие именно «лазейки» имел в виду, однако 22-я поправка к Конституции страны запрещает избираться на пост президента более двух сроков.