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Прокуроры добились конфискации 2,4 млн долларов у главы Гагаузии

Кишиневский суд удовлетворил требование прокуратуры об изъятии части имущества башкана Гагаузии Евгении Гуцул. В пользу государства перейдут 42 млн леев или 2,4 млн долларов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам сообщила ТАСС, что конфискованы финансовые средства, которые, как утверждает сторона обвинения, перевозились главой автономии.

Прокуратура также подала требование об отчуждении в госсобственность имущества Евгении Гуцул как приобретенного незаконным путем. В пользу государства поступили вещи, которые ранее изымали во время проведения следственных действий.

Напомним, 5 августа главу Гагаузии суд в Кишиневе признал виновной по уголовному делу. Ей вменили незаконное финансирование партийного оппозиционного объединения «Шор» в период с 2019 по 2022 годы. Партия прекратила свою деятельность по решению суда в 2023 году. Суд определил для Гуцул наказание в виде лишения свободы на семь лет. Отбывать срок ей придется в исправительной колонии общего режима.

Глава автономии считает уголовный процесс против себя политически ангажированным. Она утверждает, что ее преследование инициировала Партия действия и солидарности, находящаяся под контролем властей республики.

Защита Гуцул намерена добиться отмены решения Кишиневского суда и обратится с апелляцией в вышестоящие инстанции.