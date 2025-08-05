Прокуроры добились конфискации 2,4 млн долларов у главы Гагаузии

Напомним, 5 августа главу Гагаузии суд в Кишиневе признал виновной по уголовному делу. Ей вменили незаконное финансирование партийного оппозиционного объединения «Шор» в период с 2019 по 2022 годы. Партия прекратила свою деятельность по решению суда в 2023 году. Суд определил для Гуцул наказание в виде лишения свободы на семь лет. Отбывать срок ей придется в исправительной колонии общего режима.