Глава Минэкономразвития Молдовы обещает нарастить экспорт товаров в ЕС

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Глава Министерства экономического развития и цифровизации Дойна Нистор считает, что Молдова сможет существенно увеличить импорт товаров в ЕС за счет квот, установленных Еврокомиссией. В качестве примера она привела количественные показатели, которые свидетельствуют о том, что в 2013 году лишь 46,8% экспорта товаров из Молдовы приходилось на страны ЕС, но на сегодняшний день этот показатель увеличился до 67,3%.
По мнению министра, это стало результатом реализации Соглашения о зоне свободной торговли, подписанного Молдовой в 2014 году и вступившего в силу в 2016-м. Еще одним важным шагом Нистор назвала либерализацию торговли для ряда молдавских сельскохозяйственных продуктов сроком на три года, утвержденную Европейской комиссией в 2022 году.
«Все больше молдавских предпринимателей инвестируют в европейские стандарты качества и безопасности пищевых продуктов, что открыло им доступ на рынок ЕС», — отметила вице-премьер в интервью «Молдпрес».
Она также выразила уверенность, что экспорт в ЕС в ближайшие годы еще больше увеличится, сославшись на объявленное ЕС решение о расширении доступа молдавской продукции на свой рынок.
«Я уверена, что экспорт в ЕС в ближайшие годы еще больше увеличится, особенно с учетом того, что увеличены квоты на ряд фруктов», — отметила Нистор.