Глава Минэкономразвития Молдовы обещает нарастить экспорт товаров в ЕС

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Глава Министерства экономического развития и цифровизации Дойна Нистор считает, что Молдова сможет существенно увеличить импорт товаров в ЕС за счет квот, установленных Еврокомиссией. В качестве примера она привела количественные показатели, которые свидетельствуют о том, что в 2013 году лишь 46,8% экспорта товаров из Молдовы приходилось на страны ЕС, но на сегодняшний день этот показатель увеличился до 67,3%.