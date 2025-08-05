Парламент Гагаузии проведет внеочередное заседание после приговора Гуцул

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Парламент Гагаузии соберется 6 августа на внеочередное заседание из-за приговора главе автономии Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба законодательного собрания.
«Сегодня, 5 августа 2025 года, состоялось заседание президиума Народного Собрания Гагаузии (НСГ). Члены президиума приняли решение о созыве внеочередного заседания НСГ. Заседание состоится 6 августа 2025 года в большом зале заседаний. Начало в 11:00 (совпадет с мск)», — говорится в сообщении.
На повестке дня будет обсуждение общественно-политической ситуации в Гагаузии из-за незаконного осуждения главы автономии.
Преследование Евгении Гуцул.
Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.