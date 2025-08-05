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«Сегодня за решёткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть»: Башкан Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к жителям Молдовы

Пресс-служба Башкана и Исполнительного комитета АТО Гагаузия опубликовала обращение Евгении Гуцул.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Башкана и Исполнительного комитета АТО Гагаузия опубликовала обращение Евгении Гуцул, переданное через адвокатов.

"Суд сектора Буюканы приговорил меня — законно избранного Башкана Гагаузии — к 7 годам заключения в колонии общего режима. Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху.

Сегодня за решёткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть.

Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы.

Это попытка запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать не так, как хочет партия власти.

Это предупреждение всей оппозиции: «Пойдёшь против режима — получишь тюрьму, конфискацию имущества, разрушенную жизнь».

Режим PAS и Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными. В преддверии парламентских выборов они не стесняются в методах — фабрикация дел, давление на судей, политические приговоры. Всё это делается для одной цели — удержать власть любой ценой.

Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!

Мы обязательно обжалуем это решение в вышестоящих инстанциях и добьёмся справедливости".

Источник: mirgagauzia.

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