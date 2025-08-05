Трамп может не участвовать в следующих президентских выборах

Слухи о том, что Трамп готов пойти на третий срок, возникли после появления в продаже кепок с надписью «Trump 2028» со слоганом «Будущее выглядит светлым! Перепишите правила». Несмотря на это, американский лидер категорически отверг подобные намерения, подтвердив решение уйти после второго срока и обеспечить переход власти новому руководству республиканцев. Трамп также перечислил потенциальных преемников, включив в список вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.