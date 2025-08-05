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Политолог Цырдя заявил об отсутствии доказательств вины Евгении Гуцул

Молдавский политолог Богдан Цырдя заявил RT, что нет ни одного доказательства вины главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Источник: Sputnik.md

Он напомнил, что во время судебного разбирательства обвинение не предъявило аудио-, видеоматериалы или документы, подтверждающие, что башкан Гагаузии подкупала избирателей.

«То есть ничего конкретного нет. Есть какие-то косвенные обвинения каких-то свидетелей, которые после выборов заявят, я убеждён, если PAS проиграет власть… они заявит, что их запугали, что им угрожали, туда-сюда», — сказал эксперт.

Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы.

В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным.

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст апелляцию на вынесенный ей приговор в семь лет лишения свободы в установленные законом сроки.