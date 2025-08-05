The Telegraph: Иран хочет использовать утечку MI6 как аргумент на переговорах по ядерной программе

Движение «Талибан» подтвердило, что получило этот список в 2022 году, говорится в статье. В сентябре 2023 года британское правительство ввело чрезвычайный судебный запрет на освещение в СМИ этой утечки, которая была признана одной из самых масштабных в новейшей истории. В марте 2024 года была создана чрезвычайная программа для экстренного переселения в Британию афганцев, упомянутых в списке. Она в общей сложности может обойтись британским налогоплательщикам в сумму до 7 млрд фунтов, утверждает The Telegraph.