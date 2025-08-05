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The Telegraph: Иран хочет использовать утечку MI6 как аргумент на переговорах по ядерной программе

Иран обратился к Афганистану с просьбой предоставить доступ к списку афганцев, сотрудничавших с Великобританией, который стал известен в результате утечки, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Тегеран, согласно статье, ищет рычаги воздействия на Запад в преддверии переговоров по ядерной программе, которые намечены на осень, и надеется изучить список из почти 25 000 афганцев, которые сотрудничали с британскими военными.

По словам иранского чиновника, Тегеран стремится задержать на своей территории как можно больше афганцев, чьи имена фигурируют в списке. Особое внимание уделяется тем, кто работал в разведке.

Как пояснил чиновник, власти Ирана «намерены использовать их в качестве разменной монеты на предстоящих переговорах».

В так называемом расстрельном списке содержатся имена афганцев, которые просили убежища, в том числе военнослужащих, которые работали в британской армии, разведке и подразделениях специального назначения. Считается, что некоторые из них впоследствии бежали в Иран.

Доказательством начала сотрудничества между Ираном и Афганистаном стало то, что как минимум один афганец, чье имя якобы фигурирует в списке, уже был депортирован из Ирана в Кабул, отмечает издание.

Как поясняет The Telegraph, утечка информации из базы данных произошла случайно в феврале 2022 года, когда британский пехотинец вместо небольшой выдержки отправил полный файл по электронной почте афганским контактам в Великобритании.

В список также были включены данные более 100 сотрудников британского спецназа и оперативников MI6, которые поручились за афганских заявителей.

Движение «Талибан» подтвердило, что получило этот список в 2022 году, говорится в статье. В сентябре 2023 года британское правительство ввело чрезвычайный судебный запрет на освещение в СМИ этой утечки, которая была признана одной из самых масштабных в новейшей истории. В марте 2024 года была создана чрезвычайная программа для экстренного переселения в Британию афганцев, упомянутых в списке. Она в общей сложности может обойтись британским налогоплательщикам в сумму до 7 млрд фунтов, утверждает The Telegraph.