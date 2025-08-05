The Telegraph: Иран хочет использовать утечку MI6 как аргумент на переговорах по ядерной программе

Тегеран, согласно статье, ищет рычаги воздействия на Запад в преддверии переговоров по ядерной программе, которые намечены на осень, и надеется изучить список из почти 25 000 афганцев, которые сотрудничали с британскими военными.
По словам иранского чиновника, Тегеран стремится задержать на своей территории как можно больше афганцев, чьи имена фигурируют в списке. Особое внимание уделяется тем, кто работал в разведке.
В так называемом расстрельном списке содержатся имена афганцев, которые просили убежища, в том числе военнослужащих, которые работали в британской армии, разведке и подразделениях специального назначения. Считается, что некоторые из них впоследствии бежали в Иран.
Доказательством начала сотрудничества между Ираном и Афганистаном стало то, что как минимум один афганец, чье имя якобы фигурирует в списке, уже был депортирован из Ирана в Кабул, отмечает издание.
Как поясняет The Telegraph, утечка информации из базы данных произошла случайно в феврале 2022 года, когда британский пехотинец вместо небольшой выдержки отправил полный файл по электронной почте афганским контактам в Великобритании.
Движение «Талибан» подтвердило, что получило этот список в 2022 году, говорится в статье. В сентябре 2023 года британское правительство ввело чрезвычайный судебный запрет на освещение в СМИ этой утечки, которая была признана одной из самых масштабных в новейшей истории. В марте 2024 года была создана чрезвычайная программа для экстренного переселения в Британию афганцев, упомянутых в списке. Она в общей сложности может обойтись британским налогоплательщикам в сумму до 7 млрд фунтов, утверждает The Telegraph.