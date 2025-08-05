МИД России призвал международные структуры дать оценку приговору Гуцул

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Международные структуры должны дать объективную оценку «беспределу кишиневского режима», который нарушает права человека и пренебрегает принципом верховенства закона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.
«Нарушение прав человека, пренебрежение принципом верховенства закона и отказ от политического плюрализма — вот основные черты полицейского государства, в которое превратилась Молдавия при нынешнем режиме. Уголовное преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров стало “визитной карточкой” молдавских властей. Международные правозащитные структуры не могут игнорировать очередной факт беспредела кишиневского режима и обязаны дать ему объективному оценку», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она отметила, что по мере приближения 28 сентября парламентских выборов в Молдавии Кишинев активизирует «открытую борьбу с оппозиционными политиками, выступающими за выстраивание сбалансированного политического курса и поддержание диалога с Россией».
«В Молдавии и Гагаузии данный резонансный приговор уже назвали “актом мести”, “публичной политической расправой” и “сфабрикованным делом”, не содержащим каких-либо внятных доказательств. Он стал кульминацией репрессий кишиневского режима против всей Гагаузской автономии. Ее главу, Евгению Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав республиканского правительства вопреки требованиям законодательства. В апреле Гагаузия решением Конституционного суда Молдавии была лишена права назначать прокурора автономии», — указала Захарова.
«Эти действия идут вразрез с законом Республики Молдова 1994 года “Об особом правовом статусе Гагаузии”, направлены на размывание ее автономии и подчинение центральным властям. Они показывают, как кишиневский режим на самом деле подходит к решению национальных и территориальных проблем. Напомним, что помимо гагаузов в Молдавии компактно проживает болгарское меньшинство, остается неурегулированным конфликт с Приднестровьем», — заключила официальный представитель МИД.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.
Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.