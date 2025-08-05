Зеленский и Трамп обсудили завершение боевых действий на Украине

Как добавил президент Украины, с Дональдом Трампом он также обсудил «совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите». По его словам, уже согласована поставка на Украину американского оружия из Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Дональд Трамп телефонный разговор с Владимиром Зеленским пока не комментировал.