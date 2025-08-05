Конгресс США вызвал Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна

Об этом сообщает издание Associated Press.
«Комитет выдал повестки для дачи показаний бывшему президенту Биллу Клинтону, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и восьми бывшим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди вызванных на допрос правоохранителей присутствуют имена бывших директоров ФБР и генпрокуроров. Слушания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.
До этого сообщалось, что пособницу Эпштейна бизнесвумен Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы от других заключенных за «стукачество».
Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.