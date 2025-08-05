В Кишиневе прошел пикет сторонников главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у СИЗО в Кишиневе, куда ее этапировали после вынесения приговора, прошел мирно и без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Сторонники главы Гагаузии собрались на пикет у здания СИЗО, куда политик была этапирована после решения суда. Они скандировали: «Евгения, мы с тобой», «Евгения — наш герой», «Долой (президента Молдавии — ред.) Майю Санду».
На встречу с Гуцул отправились депутаты парламента Вадим Фотеску и Регина Апостолова. После этого они выступили перед собравшимися на пикете и сообщили, что глава Гагаузии просила передать призыв жителям автономии не опускать руки. Гуцул также заявила, что не сломлена и будет бороться за свою Гагаузию. Пикет прошел мирно и завершился без каких-либо происшествий.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.