Трамп: падение цен на нефть еще на $10 может заставить РФ завершить СВО

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о возможном прекращении вооруженного конфликта России и Украины. На этот раз он заявил, что падение цен на нефть еще на $10 за баррель «заставит» Россию прекратить боевые действия. Кроме того, американский лидер объявил о своем намерении в течение ближайших суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии как крупнейшего импортера российской нефти. В России тем временем действительно сокращаются нефтегазовые доходы, заявили в Минфине.