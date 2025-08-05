5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску, сообщает ТАСС со ссылкой на румынское правительство.
«С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Политик умер 5 августа в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску.
Илиеску госпитализировали 9 июня с затрудненным дыханием, у него было диагностировано онкологическое заболевание легких. 2 августа стало известно, что состояние Иона Илиеску, находящегося в больнице, резко ухудшилось и стало критическим. Он получил максимальную интенсивную терапию под наблюдением многопрофильной медицинской бригады.
Ион Илиеску пребывал на посту президента Румынии с 1990 по 1996 год и с 2000 по 2004 год. -0-