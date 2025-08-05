Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

Илиеску госпитализировали 9 июня с затрудненным дыханием, у него было диагностировано онкологическое заболевание легких. 2 августа стало известно, что состояние Иона Илиеску, находящегося в больнице, резко ухудшилось и стало критическим. Он получил максимальную интенсивную терапию под наблюдением многопрофильной медицинской бригады.