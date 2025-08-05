В Молдове рулит кумэтризм: При ПАС повышались только зарплаты чиновников и их родни, которая работает на высокооплачиваемых должностях — где трудятся супруги кандидатов в депутаты

Они органически ничего не могут изменить в Молдове, потому что для них это риск, что вторая половинка останется без столования и харчевания за счёт госбюджета. А раз так — то зачем им что-то менять? Усилим пропаганду, установим контроль за мыслями людей, а недовольных нашим сидением на госбюджете объявим пятой колонной, пишет romania_ru.