В Молдове рулит кумэтризм: При ПАС повышались только зарплаты чиновников и их родни, которая работает на высокооплачиваемых должностях — где трудятся супруги кандидатов в депутаты

Мы можем объяснить почему в Молдове ничего не поменялось за 4 года, кроме зарплат чиновников, которые стали чуть ли не единственной категорией граждан, которая однозначно выиграла от прихода Майи Санду и PAS к власти.
Более трети кандидатов партии Санду на выборах имеют мужьями и жёнами… государственных чиновников или работников госпредприятий. То есть весьма уверенно, семьями, сидят на шее госбюджета.
Открывает список Игорь Гросу, чья супруга трудоустроена в Министерство просвещения, где он сам начинал чиновничью карьеру под Майей Санду.
У кандидата-депутата Лилиана Карпа супруга работает в налоговой;
у кандидата-депутата Марчелы Адам — супруг в Metalferos;
у кандидата-депутата Ларисы Волох — в государственном Центре информационных технологий в финансах;
у кандидата-депутата Вирджила Пысларюка — в Министерстве просвещения;
у Романа Кожухаря — в Министерстве экономики;
у кандидата-депутата Марии Гонца — в RED Nord;
у кандидата-депутата Эрсилии Катрави — в Национальном бюро статистики;
у кандидата-депутата Игоря Кирияка — в Государственной канцелярии правительства;
у Анны Калинич — в Агентстве электронного правительства и Агентстве инвестиций;
у кандидата Николае Драганела — в государственном лицее;
у кандидата-депутата Адриана Белого — в Институте срочной медицинской помощи;
у кандидата-депутата Артемия Кэтэноя — в территориальном Агентстве социальной помощи;
у кандидата и главы президентской администрации Адриана Бэлуцела — в госпитале «Святая Троица»;
у кандидата Юрия Левински — в районном совете Хынчешт и в Агентстве по защите личных данных;
у кандидата-депутата Анжелы Мунтяну-Пожога — в Национальном агентстве транспорта;
у кандидата-депутата Александра Трубка — в «Молдтелекоме»;
у кандидата Валериу Карцына — в государственной гимназии;
у кандидата-депутата Василе Порцевски — в территориальной службе соцпомощи Ниспорен;
у кандидата Инги Бурлаку — в Госканцелярии;
у кандидата Алёны Буруянэ — в Пограничной службе в аэропорту Кишинёва;
у кандидата Павла Куликовски — в Агентстве публичных услуг;
у кандидата-депутата Виорела Барда — в «Молдтелекоме»;
у кандидата Александру Бордейного — в Агентстве публичных услуг;
у кандидата Николае Друмя — в мэрии Ниспорен и в Национальном бюро статистики;
у кандидата Григоре Грэдинару — в Государственном университете Молдовы и в Агентстве обеспечения качества образования;
у кандидата Симиона Падуряна — в государственной Центральной фитосанитарной лаборатории;
у кандидата Иона Чумака — в Национальной компании медицинского страхования;
у кандидата Серджиу Стояна — в Агентстве интервенций и выплат в сельском хозяйстве;
у кандидата Дианы Браду — в «Молдэлектрике»;
у кандидата Романа Чернеля — в суде Кишинёва.
Теперь вопрос, абстрагируясь от того как свои служебные обязанности исполняет чиновник, чей (-ья) супруг (а) состоит в правящей партии прямо или опосредованно… А какая мотивация у PAS, у этих кандидатов в депутаты Майи Санду, что-то в стране менять? А никакой.
Их семейное финансовое положение напрямую зависит от того насколько крепко они зацементируют текущую систему — с её расширяющимся неравенством, расширяющейся бедностью, падением экономики, сокращением промышленности и подавлением прав и свобод.
Им плевать на то, что происходит за пределами их депутатских и чиновничьих кабинетов — их благополучие не связано с благополучием народа и с благополучием государства. Особенно, когда зарплаты чиновников стали дополняться бонусами за евроинтеграции и прочие «подвиги».
Шансов на декриминализацию коррупции больше, чем на улучшение в государстве.
Они — монструозная корпорация PAS, присосавшаяся к госбюджету. Они — каста. Они — государство в государстве, объявившее войну народу Молдовы и установившее над республикой грабительский оккупационный режим.
Они органически ничего не могут изменить в Молдове, потому что для них это риск, что вторая половинка останется без столования и харчевания за счёт госбюджета. А раз так — то зачем им что-то менять? Усилим пропаганду, установим контроль за мыслями людей, а недовольных нашим сидением на госбюджете объявим пятой колонной, пишет romania_ru.
ПАС в Молдове жить хорошо. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
ПАС в Молдове жить хорошо. Фото: соцсети.
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