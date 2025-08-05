В Китае представили первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга

Данная разработка имеет такое количество нейронов, которое приближено к числу нейронов мозга макаки. Это, в свою очередь, делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга, уточнили в китайском вузе. Кроме того, компьютер позволяет лучше изучить работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах. -0-