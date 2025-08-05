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В Китае представили первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга

Как отметили в вузе, речь идет о первом в мире компьютере, созданном по принципу работы мозга. «Укун» (китайское название компьютера) основан на специализированном нейроморфном чипе с более чем 2 млрд нейронов.

Ученые из Чжэцзянского университета в Китае создали мозгоподобный компьютер с более чем 2 млрд искусственных нейронов, следует из сообщения учреждения образования. Об этом информирует РИА Новости.

Как отметили в вузе, речь идет о первом в мире компьютере, созданном по принципу работы мозга. «Укун» (китайское название компьютера) основан на специализированном нейроморфном чипе с более чем 2 млрд нейронов.

Данная разработка имеет такое количество нейронов, которое приближено к числу нейронов мозга макаки. Это, в свою очередь, делает его на шаг ближе к более продвинутому интеллекту, основанному на принципах работы мозга, уточнили в китайском вузе. Кроме того, компьютер позволяет лучше изучить работу мозга и сократить потребность в реальных биологических экспериментах. -0-