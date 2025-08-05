ООН назвала приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

Во вторник главу Гагаузской автономии признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» и приговорили к лишению свободы на срок 7 лет. Районный суд Кишинева лишил ее права быть членом политических партий в течение 5 лет и взыскал с нее денежные средства в размере $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Арест, наложенный на имущество, оставлен в силе.